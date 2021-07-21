Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в Новой Москве

Грузовик насмерть сбил двух пешеходов на Варшавском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Авария произошла в районе деревни Кресты поселения Роговское.

«На 73-м километре Варшавского шоссе, водитель фуры совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части. Предположительно, погибшие могли находится в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, на место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 18-летнюю студентку, которая на автомобиле сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле. Башкирову признали виновной по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). За это ей грозит до семи лет лишения свободы.