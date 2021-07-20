Двое россиян сгорели заживо при столкновении автобуса и «Газели»

В Тюмени двое человек сгорели заживо при столкновении автобуса и «Газели». Об этом сообщили в региональном ГИБДД, передает издание 72.ru.

По данным ведомства, авария произошла 19 июля в районе дома 252 по улице Республики. «Газель» въехала в заднюю часть автобуса. В нем не было пассажиров, водитель и кондуктор не пострадали.

В «Газели» находились пятилетняя девочка и еще четыре человека. Ребенка выбросило из машины при ударе, его госпитализировали. Двое взрослых россиян, мужчина и женщина, остались сидеть в машине, они погибли. Водитель и еще одна пассажирка получили травмы, их также госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Крыму трое взрослых и двое подростков погибли в массовом ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа. По данным департамента здравоохранения Севастополя, авария произошла на трассе Ялта — Севастополь, КамАЗ столкнулся с «Москвичом». В нем находились супруги с двумя детьми, они погибли. Скончался также водитель грузовика.