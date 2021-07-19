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Угрожавшую ножом таксисту россиянку насмерть сбили сразу два автомобиля

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В Ульяновске угрожавшую ножом таксисту женщину насмерть сбили сразу два автомобиля

В Ульяновске местная жительница, угрожавшая ножом таксисту, была насмерть сбита сразу двумя автомобилями. Об этом сообщил Telegram-канал «Трэш Ульяновск».

По данным канала, авария произошла на улице Аблукова. Как пишет издание Misanec, россиянку и ее спутника высадили из такси, после чего пассажиры вышли на дорогу. В этот момент водитель Lada Priora развернулся и сбил женщину. От удара автомобиля она упала и попала под колеса ВАЗ-2114.

Сын таксиста рассказал каналу «Трэш Ульяновск», что пассажирка угрожала его отцу. По его словам, женщина ехала в такси с другим мужчиной, они отказались платить, доехав до места назначения. По словам автора публикации, его отцу удалось уехать, а проезжавшая сзади машина сбила россиянку.

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