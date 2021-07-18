В Алтайском крае двое россиян и ребенок погибли в ДТП

В Алтайском крае двое россиян и ребенок, погибли в ДТП. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

По предварительным данным, авария произошла 18 июля около 11 часов 45 минут по местному времени (07:45 по московскому времени) в Троицком районе на 275-м километре федеральной трассы «Чуйский тракт».

36-летний водитель на Toyota Camry, ехавший в Барнаул со стороны Бийска, не справился с управлением и совершил боковое столкновение с Hyundai Creta, в котором находились четыре пассажира. Второе авто ехало во встречном направлении, им управляла 43-летняя женщина.

Погибли три пассажира Toyota: 32-летний мужчина, 22-летняя девушка и 8-летняя девочка. Госпитализирована 51-летняя женщина.

В Hyundai находились четыре пассажира. Госпитализированы водитель и трое детей: 12-летний и двухлетний мальчики, а также 14-летняя девочка. Еще один пассажир, 37-летний мужчина, не обращался за медпомощью.

Ранее в Южно-Сахалинске россиянин, пытавшийся скрыться от патруля ДПС, попал в аварию и погиб. Сотрудники ведомства пытались остановить его за превышение скорости. Водитель врезался в столб и скончался. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что автомобиль разлетелся на куски.

