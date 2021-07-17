Смертельное ДТП с шестью автомобилями произошло в Москве

Один человек погиб в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Смертельное ДТП с шестью автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «112».

По информации источника ТАСС в экстренных службах, в результате аварии погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется, причины аварии устанавливаются.

Как стало известно «112», погибший — водитель каршеринга — предварительно и стал виновником ДТП. Он выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль BMW, за рулем которого был директор по продажам крупного бренда в индустрии красоты.

На данный момент движение затруднено в обе стороны, добавляет РИА Новости. На месте работают оперативные службы.

16 июля в Москве произошло еще одно ДТП: россиянка сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. Позже один из детей скончался.