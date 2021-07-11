Массовое ДТП произошло в Москве

Массовое ДТП произошло на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, на дороге столкнулись 10 машин. По предварительной версии, водитель BMW наехал на девять автомобилей, которые ожидали разрешающего сигнала светофора в двух полосах. От медицинского освидетельствования он отказался.

В результате пострадали два человека. Они получили легкие травмы. На месте аварии образовалась на 600 метров, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

В июне массовое ДТП на Кутузовском проспекте попало на видео. Тогда столкнулись семь автомобилей, в результате пострадала пассажирка такси.