Массовое ДТП в центре Москвы сняли на видео

На Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей, пострадала пассажирка такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Twitter. Видео последствий аварии опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

На кадрах видно, что люди окружили машину такси – в нее врезался грузовик. Несколько поврежденных автомобилей уже отъехали на обочину, на дороге остались четыре машины. Из-за ДТП на проспекте уже начала образовываться пробка.

По данным ведомства, на Кутузовском проспекте ограничено движение по двум полосам из пяти. Уточняется, что медики осматривают пострадавшую пассажирку такси. Решается вопрос о ее госпитализации.

Ранее стало известно о массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. В результате столкновения четырех грузовиков погиб водитель КАМАЗа. Он врезался в три автомобиля, которые ждали зеленого сигнала светофора.