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Появились подробности массового ДТП с военной колонной под Москвой

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Фото: телеграм-канал «Mash»

Пострадавших в аварии с колонной военных автобусов в Подмосковье может быть намного больше, поскольку их забирали попутные машины. Об этом заявил источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства также отметил, что автобусы принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны.

Согласно предварительным данным, все погибшие и пострадавшие — военнослужащие. Всего, по словам источника агентства, госпитализированы шесть человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Авария произошла на Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в понедельник, 11 января. По данным источника ТАСС, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов.

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