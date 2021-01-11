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Водитель самосвала «что-то протирал» в момент ДТП с военной колонной под Москвой

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Кадр: telegram-канал BAZA

Водитель самосвала, 26-летний Иван Г. назвал причину аварии с колонной военных автобусов в Подмосковье, в результате которой погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его словам, он отвлекся от дороги, так как «что-то протирал». Такую версию ДТП водитель рассказал сотрудникам ГИБДД. Сейчас его осматривает скорая, предварительно, серьезных повреждений у мужчины нет.

О столкновении самосвала с колонной военных автобусов в Подмосковье, стало известно ранее 11 января. Пять автобусов получили повреждения. Авария произошла по причине того, что водитель грузовика не справился с управлением. В Минобороны заявили, что автобусы перевозили срочников.

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