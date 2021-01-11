Появилось видео аварии с колонной военных автобусов под Москвой

В сети появилось видео аварии с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье. Ролик, снятый очевидцем, опубликовал Telegram-канал РБК.

На кадрах видны смятый автобус, у которого повреждены и передняя, и задняя части, машина скорой помощи и спасатели.

Авария произошла в районе храма Александра Невского. Изначально сообщалось о гибели двух человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до четырех. Пострадали восемь человек. По предварительной информации, еще пять автобусов получили повреждения.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель грузовика не справился с управлением.