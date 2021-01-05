Шесть человек погибли в ДТП под Смоленском

По меньшей мере шесть человек погибли в результате ДТП в Смоленской области. Об этом сообщил представитель регионального УМВД, передает РИА Новости.

Как сообщили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска. По предварительной информации, Hyundai столкнулся с автомобилем ГАЗ, который двигался впереди в попутном направлении. После этого водитель иномарки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2115.

В результате погибли две женщины в Hyundai — водитель и пассажир, а также находящийся за рулем ВАЗ мужчина и три пассажира — мужчина и две женщины — которые ехали вместе с ним.

3 января сообщалось о первом в этом году серьезном ДТП, которое произошло в России. Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге «Енисей» в Туве, в результате погибли восемь человек.