В ДТП с участием детской хоккейной команды погиб человек

Автобус детской хоккейной команды стал участником в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Авария произошла на трассе М5, между городами Миасс и Златоуст. Легковой автомобиль выехал на встречку, но в последний момент полицейская машина сопровождения успела подставиться под удар.

В результате ДТП погиб один из пассажиров легкового автомобиля, еще двое получили травмы. В полицейской машине также ранен один из сотрудников. Сколько человек находилось в автобусе, не уточняется, но известно, что никто из них не пострадал.

30 декабря 2020 года сообщалось, что члены сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам попали в аварию на границе Италии и Швейцарии. Один из них получил сотрясение мозга.