24-летний российский чемпион Европы погиб в автокатастрофе

Чемпион России и Европы по армрестлингу Аслан Темирсултанов погиб в автокатастрофе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Авария произошла 13 декабря под Сургутом. Автомобиль ВАЗ-2114, на пассажирском сиденье которого был спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry.

Пассажиры и водитель Toyota не пострадали, водитель ВАЗ был доставлен в травматологическую больницу в тяжелом состоянии, а Темирсултанов скончался на месте. Ему было 24 года.

16 октября сообщалось, что футболист Султан Саиф, выступавший в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), разбился насмерть вместе со своей семьей. Саиф и его сын скончались на месте, супруга футболиста умерла в больнице.

9 июля погиб сингапурский футболист Хафиз Рахим. 36-летний экс-игрок национальной команды попал в ДТП, будучи за рулем мотоцикла.