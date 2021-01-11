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Грузовик протаранил колонну автобусов с военными в Подмосковье

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Кадр: телеграм-канал «Mash»

Самосвал столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, восемь человек пострадали, двое погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, водитель самосвала не справился с управлением, что стало причиной ДТП. Также по предварительно информации пять автобусов получили повреждения.

Авария произошла в районе храма Александра Невского в Подмосковье. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.

Дополнение: Количество погибших выросло до четырех.
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