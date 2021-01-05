В Петербурге произошла авария с участием кареты с лошадьми

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием кареты, запряженной лошадьми. Запись с камер видеонаблюдения публикует РЕН ТВ.

Отмечается, что ДТП случилось по вине кареты. Наездник пытался обогнать машину на светофоре, однако лошади врезались в нее. В результате передние колеса кареты отлетели и кабина накренилась.

Полиция установила личность наездника. Им оказался 43-летний гражданин Финляндии. Уточняется, что в результате аварии не пострадали ни люди, ни лошади.

Ранее в Петербурге велосипедист, ехавший по дороге, не заметил столб и врезался в него. Однако в заявлении написал, что в него врезался автомобиль, а затем скрылся с места ДТП. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.