Россия
 
Последние новости
Представлены главные мировые риски 2021 года
В Госдуме раскрыли правила начисления зарплат бюджетникам
Психолог перечислил признаки болезненной зависимости от смартфона
Россиян предупредили об аномальном холоде
Киркоров показал свой двухэтажный особняк в Майями
В Белоруссии анонсировали наказание для организаторов протестов
Харитонов извинился за примирение с избившим его бойцом
«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ
Безобидный недуг оказался признаком рака
Новости партнеров
Прослушать новость

В Петербурге произошла авария с участием кареты с лошадьми

Перейти в «Мою Ленту»

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием кареты, запряженной лошадьми. Запись с камер видеонаблюдения публикует РЕН ТВ.

Отмечается, что ДТП случилось по вине кареты. Наездник пытался обогнать машину на светофоре, однако лошади врезались в нее. В результате передние колеса кареты отлетели и кабина накренилась.

Полиция установила личность наездника. Им оказался 43-летний гражданин Финляндии. Уточняется, что в результате аварии не пострадали ни люди, ни лошади.

Ранее в Петербурге велосипедист, ехавший по дороге, не заметил столб и врезался в него. Однако в заявлении написал, что в него врезался автомобиль, а затем скрылся с места ДТП. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Авария с участием лошадей в Петербурге попала на камеры
Россиянка увернулась от сорвавшегося уличного фонаря и попала на видео
В Петербурге водитель люксового внедорожника устроил смертельную аварию