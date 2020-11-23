В Петербурге водитель люксового внедорожника устроил смертельную аварию

В Санкт-Петербурге пьяный посетитель автосалона угнал люксовый внедорожник «Инфинити», устроил на нем гонки с полицией и спровоцировал смертельную аварию. Происшествие попало на видео, его опубликовал телеканал «Вести».

Ролик сняли участники движения, ставшие очевидцами событий. По их словам, водитель уходил от погони, после чего на их глазах устроил аварию, из-за которой перевернулся автомобиль. В следующем кадре авторы видео говорят, что под машиной кого-то зажало.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 22 ноября. В ГИБДД сообщили, что уроженец Саратовской области угнал из автосалона автомобиль по системе trade-in, машина была без номеров. У него нет водительских прав и в момент ДТП он был пьян, передает ТАСС.

В полиции уточнили, что пытались остановить водителя, когда он на высокой скорости ехал по Таллинскому шоссе, но он проигнорировал требования. Мужчина доехал до пересечения Ленинского проспекта и проспекта Стачек, около 23:30 он врезался там в «Рено Логан». В результате одна из пассажирок «Рено», 25-летняя девушка, умерла, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения»).