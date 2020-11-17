Автомобиль въехал в толпу на встрече россиян с чиновниками

В поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся на встречу с чиновниками. Об этом сообщило издание «Клопс».

Как отметили в областном управлении МВД, за рулем находился россиянин 1941 года рождения, он перепутал педали газа и тормоза.

По данным местных властей, пострадали пять человек, но их жизни ничего не угрожает. Двое из них получили переломы нижних конечностей, еще один находится в шоковом состоянии. Очевидцы сообщили о девяти пострадавших. В МВД уточнили РИА Новости, что пострадали восемь человек. Всего на встречу пришли около 200 местных жителей.

Люди пришли на публичные слушания по проекту генплана, согласно которому планируется строительство железной дороги через жилую зону поселка и парковую зону «Парка усадьбы Фухсберг».

5 ноября на Садово-Триумфальной улице возле метро «Маяковская» в центре Москвы автомобиль выехал из пробки на пешеходную часть и врезался в остановку с людьми. За рулем была девушка, которая получила права в 2017 году, но села за руль приблизительно за две недели до происшествия. В момент аварии она была трезва — ДТП произошло из-за того, что она отвлеклась от дороги и перепутала педали. Пострадали три человека, в том числе ребенок.