Минобороны прокомментировало автокатастрофу с военной колонной под Москвой

В Минобороны прокомментировали автокатастрофу с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области. В ведомстве подтвердили, что в результате ДТП погибли четверо военнослужащих, передает ТАСС.

«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав», — сказали в Минобороны.

По словам источника агентства, автобусы перевозили срочников.

О том, что самосвал столкнулся с колонной военных автобусов в Подмосковье, стало известно ранее 11 января. Пять автобусов получили повреждения. Авария произошла по причине того, что водитель грузовика не справился с управлением.