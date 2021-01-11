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Минобороны прокомментировало автокатастрофу с военной колонной под Москвой

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Фото: телеграм-канал «Mash»

В Минобороны прокомментировали автокатастрофу с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области. В ведомстве подтвердили, что в результате ДТП погибли четверо военнослужащих, передает ТАСС.

«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав», — сказали в Минобороны.

По словам источника агентства, автобусы перевозили срочников.

О том, что самосвал столкнулся с колонной военных автобусов в Подмосковье, стало известно ранее 11 января. Пять автобусов получили повреждения. Авария произошла по причине того, что водитель грузовика не справился с управлением.

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