Массовое ДТП с грузовиками произошло на российской трассе

На трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области столкнулись четыре грузовика. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили Ura.ru в региональном управлении ГИБДД России.

Там уточнили, что водитель КАМАЗа с 30-летним стажем врезался в три автомобиля, которые ждали зеленого сигнала светофора. Он погиб на месте. Двое других участников ДТП не пострадали, один отказался от госпитализации.

Признаков опьянения ни у одного из участников аварии не обнаружили.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Ростове-на-Дону — его устроил депутат регионального парламента. На своей Audi А7 он врезался в автомобиль Renault, после чего по инерции столкнулись еще три машины, ехавшие в попутном направлении.