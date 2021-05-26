Силовые структуры
 
Последние новости
Путин разорвал налоговое соглашение с Нидерландами
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
В «Музеоне» закрыли выставку «Лизы Алерт» о пропавших людях
В России опубликовали видео испытаний секретного оружия
Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку и удивила пользователей сети
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Овечкин объяснил свое отсутствие в сборной России на чемпионате мира
Глюкоза вышла в свет в оголяющем грудь платье как у Меган Фокс
Врачи рассказали о группе риска по смертельно опасным тромбозам после COVID-19
Мишустин повысил оклады силовикам
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский депутат на внедорожнике сбил девушку и скрылся с места аварии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Баира Жамбалова на Facebook

В Бурятии суд приговорил к шести годам и месяцу колонии депутата Баира Жамбалова, который на внедорожнике сбил россиянку и скрылся с места происшествия. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России.

Установлено, что 5 января прошлого года Жамбалов, возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино сбил девушку, переходившую проезжую часть, и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Через несколько часов после смертельного ДТП в полицию пришел приятель депутата и попытался взять вину на себя, уверяя, что после рыбалки они с Жамбаловым поменялись автомобилями. В ходе следствия эта версия была опровергнута.

Депутата признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия») и статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

Отбывать наказание Жамбалов будет в колонии-поселении.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд повторно приговорил к тюремному сроку обокравшую российского депутата модель
Находящемуся в розыске бывшему депутату Госдумы вынесли заочный приговор
Полиция задержала депутата областной думы в Ярославле
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
13:3323 мая

Тело сотрудника ФСБ нашли в Москве

11:4424 мая

Суд отменил приговор российскому экс-полицейскому за выстрел в школьницу

10:2824 мая

Генпрокуратура отдала под суд главного киллера России Джако за шесть убийств

Силовые структуры00:0119 февраля

Затаившиеся драконы

В России арестовали гангстеров из легендарной Триады. Что делали китайские мафиози вдали от родины?
10:1724 мая

Стали известны подробности о пойманном с расчлененной россиянкой в сумке мужчине

09:5924 мая

Скончался старейший в России вор в законе Абуз

09:3224 мая

Генпрокуратура признала незаконным дело генералов МВД

Силовые структуры00:0311 февраля

«Клиенты просят секса в долг»

Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
01:0224 мая

Россиянин успешно обменял билеты «банка приколов» на миллион рублей

19:5323 мая

Подозреваемого в сексуальном насилии над детьми 7 и 9 лет россиянина задержали

17:2123 мая

В Крыму раскрыли обналичившее 1,5 миллиарда рублей преступное сообщество

Россия
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений санитарных норм
Госдума решила запретить уравнивать СССР и Германию во Второй мировой войне
Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Объявлены итоги четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал»
«Он был неоднократно травмирован»
Что заставило студента напасть на школу в Казани и почему подростки берутся за оружие?
Все материалы
Мир
Премьера выгнали из здания правительства и вынудили принести присягу в палатке
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
США отказались верить в причастность России к инциденту с самолетом Ryanair
Ряд стран предложили обсудить инцидент с самолетом Ryanair в Совбезе ООН
Зеленая перспектива
 
Белый дом раскрыл темы встречи Байдена и Путина
Все материалы
Бывший СССР
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Цены на электронику вырастут еще сильнее из-за дефицита воды
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
В Госдуме перед выборами пообещали россиянам базовый доход
Тучных свиней обвинили в обрушении цен на мясо
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Главный конкурент Tesla в Китае решил удвоить производство электрокаров
Экспорт лома черных металлов попал под угрозу
Специалисты ожидают крах отрасли из-за пошлин в 90 евро
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
На сотрудника российской колонии завели дело о взятке
Задержанный ФСБ российский судья вынес решение за скидку на машину
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
В Аргентине обнаружили считавшуюся вымершей гигантскую выдру
Смертельно больная невеста вышла замуж и умерла через 12 часов
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Названы последствия употребления одного огурца в день
Школьная пара поженилась спустя 22 года разлуки
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
В России стартовали продажи Lada Granta с новой мультимедийной системой
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Первый кроссовер Genesis поступил на службу в полицию
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
Определен самый безопасный японский автомобиль
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы