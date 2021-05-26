Российский депутат на внедорожнике сбил девушку и скрылся с места аварии

В Бурятии суд приговорил к шести годам и месяцу колонии депутата Баира Жамбалова, который на внедорожнике сбил россиянку и скрылся с места происшествия. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России.

Установлено, что 5 января прошлого года Жамбалов, возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино сбил девушку, переходившую проезжую часть, и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Через несколько часов после смертельного ДТП в полицию пришел приятель депутата и попытался взять вину на себя, уверяя, что после рыбалки они с Жамбаловым поменялись автомобилями. В ходе следствия эта версия была опровергнута.

Депутата признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия») и статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

Отбывать наказание Жамбалов будет в колонии-поселении.