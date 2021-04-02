Полиция задержала депутата областной думы в Ярославле

Правоохранительные органы задержали в Ярославле депутата от партии «Единая Россия» областной думы Романа Фомичева. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточнил причину задержания.

Фомичев занимает должность главы комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил депутата законодательного собрания Камчатского края Валерия Быкова к девяти годам колонии строгого режима за взятку в размере 1,7 миллиона рублей. По данным следствия, в 2018 году политик получил от генерального директора предприятия взятку в виде денежных средств, а также долю в уставном капитале организации на 4,5 миллиона рублей. За это обвиняемый обещал не проверять соблюдение законодательства о недропользовании этой компанией. Для этих целей он использовал посредника.