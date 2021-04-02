Российский депутат получил 9 лет колонии за крупную взятку

Суд приговорил депутата законодательного собрания Камчатского края Валерия Быкова к девяти годам колонии строгого режима за взятку в размере 1,7 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета (СКР) России.

По данным следствия, в 2018 году чиновник получил от генерального директора предприятия взятку в виде денежных средств, а также долю в уставном капитале организации на 4,5 миллиона рублей. За это обвиняемый обещал не проверять соблюдение законодательства о недропользовании этой компанией. Для этих целей он использовал посредника.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с земельными участками. С 2012 по 2018 год Толмачева при пособничестве своей знакомой и бывшего мужа оформила в собственность 24 земельных участка. Часть из них была присвоена за счет предоставления в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края документов «с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на них объектах недвижимости», а остальные были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий.