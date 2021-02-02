Следователи возбудили дело после гибели бывшего российского министра

Следователи возбудили уголовное дело после гибели бывшего министра сельского хозяйства России 81-летнего Александра Назарчука. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, вечером 1 февраля 2021 года родственники обнаружили тело Назарчука в его доме в поселке Солнечный. Предварительная причина смерти отравление угарным газом.

Тем не менее следователи, работавшие на месте происшествия пока не смогли обнаружить очевидных подтверждений отравления газом, так что точную причину смерти сможет установить только судебно-медицинская экспертиза.

Александр Назарчук с 1994 года 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. После ухода в отставку он вернулся в Алтайский край и почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.