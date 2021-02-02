Силовые структуры
 
Последние новости
ФСИН попросила посадить Навального на 3,5 года
Вирусолог раскрыл причину повышения температуры после вакцины от COVID-19
Лавров призвал главу МИД Швеции честно обсудить ситуацию вокруг дела Навального
Диетологи назвали самые полезные каши на завтрак
Эксперты оценили перспективность отеля во «дворце» в Геленджике
В США снимут фильм о борьбе интернет-троллей с финансистами Уолл-стрит
Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым
Кремль прокомментировал суд над Навальным
В Германии призвали к арестам активов российских олигархов
Самый сильный магнит во Вселенной подал необычные сигналы
Новости партнеров
Прослушать новость

Следователи возбудили дело после гибели бывшего российского министра

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Назарчук
Александр Назарчук
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после гибели бывшего министра сельского хозяйства России 81-летнего Александра Назарчука. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, вечером 1 февраля 2021 года родственники обнаружили тело Назарчука в его доме в поселке Солнечный. Предварительная причина смерти отравление угарным газом.

Тем не менее следователи, работавшие на месте происшествия пока не смогли обнаружить очевидных подтверждений отравления газом, так что точную причину смерти сможет установить только судебно-медицинская экспертиза.

Александр Назарчук с 1994 года 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. После ухода в отставку он вернулся в Алтайский край и почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.

Предыстория: Скончался бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Скончался бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук
Умер бывший первый секретарь ЦК комсомола Борис Пастухов
Умер последний министр обороны СССР
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 1 декабря 2020
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщин и на годы исчез без следа
13:5930 января

Российский полицейский попался на взятке живым бараном

08:4430 января

Спонсора ФБК объявили в международный розыск

00:3930 января

Бывшего министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск

Силовые структуры00:0214 августа 2020
Владимир Воронцов

«Ты куда полез? Мы заткнем рот любому»

Заступник российских полицейских разозлил генералов МВД. За это его посадили в камеру к убийце
23:3629 января

В Москве арестовали руководителя строившей стадионы к ЧМ компании

20:3029 января

Олега Навального и Любовь Соболь отправили под домашний арест

19:4529 января

Убитый на поминках в Анапе россиянин оказался авторитетом по прозвищу Пегас

Силовые структуры00:0210 ноября 2020

«Все знали про его приступы агрессии»

Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
18:3429 января

Лжесотрудники банков пойдут под суд за аферы в Москве на 11 миллионов рублей

17:5329 января

Дравшийся с ОМОН на митинге чеченец объяснил свои действия

17:4929 января

После кражи оборудования из самолета «Судного дня» в Таганроге завели новое дело

Россия
В России впервые с октября выявили менее 17 тысяч новых случаев коронавируса
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
В России за сутки умерли 539 пациентов с коронавирусом
«Ни о чем, кроме боли, я думать уже не могу»
Одиннадцатилетнюю Настю спасет срочная операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Врач назвала причины неприятного запаха изо рта
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Навального доставили в суд
Все материалы
Мир
Мужчина напал с ножом на пассажиров в метро Брюсселя
Человеческую голову выкинули из окна во Франции
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Захватившие власть в Мьянме военные распустили правительство
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
США ответили на обвинения в причастности к протестам в России
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
В России выделенные на спорт деньги потратили зря
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названа средняя зарплата в небольших российских компаниях
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Россиянам пообещали пиковый скачок цен в феврале
В один клик
Эволюция денежных переводов в России: от походов на почту до Системы быстрых платежей
«Билайн» назвал количество совершающих голосовые вызовы в VoLTE москвичей
Все материалы
Силовые структуры
Министра российского региона обвинили в превышении полномочий
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских
Эксперт признался в невозможности защититься от телефонных мошенников
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Сбежавшая за границу российская экс-министр позвонила следователям
«В овраге нашли обгоревшие кости»
Российский милиционер заживо сжег человека. Он скрывал это 12 лет и сделал успешную карьеру
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты сроки выхода новой Windows
В США раскрыли российскую ТЭ-2
Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi
Раскрыта «отвратительная» тайна эволюции Дарвина
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Бразильская рестлерша показала фигуру в бикини
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
27-летний футболист остался без ноги
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
В России оценили возможность отключения страны от глобальной сети
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Перешедший с Первого канала на НТВ ведущий рассказал о просмотре Дудя и Собчак
«Учат весь мир свободе слова»
 
Одна деталь на фото девушки смутила потенциальных кавалеров
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина разбогател благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца
Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой
Юноша сбросил 40 килограммов на карантине и раскрыл секрет похудения
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Женщина вышла замуж за отца после убийства любовника сестрой в Валентинов день
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Все материалы
«Красивый» номер с 80-летней историей продали за 144 миллиона рублей
Cadillac представил суперседаны семейства Blackwing
Оба обзавелись улучшенной аэродинамикой, адаптивной подвеской и мощными двигателями
В России начались продажи обновленного Infiniti QX50
Кто обновился лучше? Тест бизнес-седанов Mercedes и Volvo
Хитовый Е-Class против непопулярного S90: почему более дорогую и менее мощную модель покупают охотне
Китайский бренд Zotye остановил продажи в России
Почти миллионеры: что можно купить за 1 млн рублей в 2021-м
Лады, Логаны, «китайцы» и один Volkswagen
Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы