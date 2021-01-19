Умер бывший первый секретарь ЦК комсомола Борис Пастухов

Первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ), дипломат и депутат Госдумы третьего и четвертого созывов Борис Пастухов умер на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его преемник на должности лидера комсомола в 1982 году Виктор Мишин.

«Борис Пастухов ушел. Он был замечательным человеком», — заявил собеседник агентства. Он не уточнил причину смерти бывшего депутата.

Пастухов занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1977-1982 годах. Затем он стал председателем Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В 1986 перешел на дипломатическую службу: сначала работал послом СССР в Дании, а с 1989 по 1992 год — послом в Афганистане. После он четыре года занимал пост замминистра иностранных дел. В 1998 году вошел в состав правительства в качестве министра по делам СНГ. Он избирался депутатом Госдумы России третьего и четвертого созывов. После этого Пастухов работал в Торгово-промышленной палате.

В декабре 2020 года умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Он скончался на 79-м году жизни.