Умер член ГКЧП Александр Тизяков

В Екатеринбурге в возрасте 92 лет умер советский политический деятель Александр Тизяков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он ушел из жизни в субботу, 26 числа, однако известно о его смерти стало только сейчас.

В 1988 году Тизяков возглавил Ассоциацию государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Впоследствии он стал вице-президентом Научно-промышленного союза СССР.

С 18 по 21 августа 1991 года Тизяков был членом Государственного комитета по чрезвычайному положению. После провала путча его арестовали по обвинению в антигосударственном заговоре. В январе 1993 года его освободили и в феврале 1994 года амнистировали.

9 января в возрасте 88 лет умер последний председатель Верховного Совета СССР, член ГКЧП Анатолий Лукьянов.

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