Руцкой рассказал о поведении Ельцина во время августовского путча

Генерал-майор авиации в отставке и бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал о событиях августа 1991 года, в частности о поведении первого президента России Бориса Ельцина.

По словам Руцкого, во время августовского путча Ельцин «ушел в трехсуточный запой» и неоднократно пытался сбежать в американское посольство, а после победы над ГКЧП «с командой, которая с ним скрывалась в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, и демприспешниками уехал пировать победу». Однако самого Руцкого там не было, так как Ельцин «забыл, кто не давал ему опозориться и сбежать в американское посольство».

«Раскаиваюсь и глубоко сожалею, что поддался на откровенный и наглый обман, как совместно мы будем отстаивать интересы России, как будем строить экономически развитую, социально ориентированную страну», — заключил бывший вице-президент, отвечая на вопрос о поддержке Ельцина в дни путча.

По воспоминаниям самого Бориса Ельцина в автобиографии «Записки президента», «вариант с американцами был самым простым и надежным», однако политик сразу отказался от него. По его словам, он был «стопроцентно правильным» только с точки зрения безопасности, а с точки зрения политики — «стопроцентно провальным», поэтому «было решено спускаться в бункер».

Августовским путчем 1991 года называют политические события, происшедшие 18-21 августа. Они оцениваются властями как попытка госпереворота членами возникшего в те дни ГКЧП. При этом, по словам участников комитета, основной его целью было недопущение распада СССР.

ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву, у Дома Советов («Белого дома» — в настоящее время, здание правительства Российской Федерации) собрались тысячи людей.

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