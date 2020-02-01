Умер высокопоставленный чиновник времен СССР

В Москве на 99-м году жизни умер Борис Зубарев, с 1976 по 1987 год занимавший должность заместителя министра геологии СССР. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Причиной смерти бывшего высокопоставленного чиновника называют сердечный приступ.

Зубарев является ветераном Великой Отечественной войны, он служил летчиком-истребителем.

Также он работал главным инженером Бурятского геологического управления, затем стал его замначальника. В 1962 году Зубарева отправили в Гвинею для поиска полезных ископаемых — геолог специализировался на работе алмазодобывающих предприятий.

На пост первого заместителя министра геологии СССР Зубарев был назначен в 1976 году.