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Скончался бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук

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Александр Назарчук
Александр Назарчук
Фото: Wikipedia

Следствие начало доследственную проверку гибели экс-министра сельского хозяйства Александра Назарчука на Алтае. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на помощника руководителя регионального следственного управления СК Елену Коновалову.

В Алтайском краевом заксобрании ранее сообщили о том, что Назарчук скончался на 82-м году жизни в селе Солнечное. По предварительной информации, одной из версий причины гибели бывшего министра стала утечка газа. Тем не менее следователи, работавшие на месте происшествия пока не смогли обнаружить очевидных подтверждений отравления газом, так что точную причину смерти сможет установить только судебно-медицинская экспертиза.

Александр Назарчук с 1994 года 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. После ухода в отставку он вернулся в Алтайский край и почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.

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