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Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции

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Сергей Митрохин
Сергей Митрохин
Фото: Киселев Сергей / агентство «Москва»

Депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали за участие в несанкционированной акции, которая прошла 23 января. Об этом сам политик рассказал РИА Новости.

По словам Митрохина, на данный момент он находится в УВД по Тверскому району Москвы. «Пишу объяснение», — добавил он.

UPD на 21:30 по московскому времени: Позже депутат сообщил, что его отпустили из полиции, однако в отношении него был составлен административный протокол. «Якобы я активно участвовал в акции 23 января, и за это мне полагается от 150 до 300 тысяч штрафа, либо от 15 до 30 суток ареста», — рассказал он, добавив, что суд назначен на 18 марта.

5 февраля Министерство иностранных дел России объявило о высылке трех иностранных дипломатов из Польши, Швеции и Германии за участие в несанкционированных акциях 23 января. Им объявили протест, а также объявили персонами нон грата. 8 февраля страны приняли ответное решение о высылке российских дипломатов.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.

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