Задержанных на несанкционированных акциях иностранцев предложили выдворять

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил выдворять за пределы России иностранцев, задержанных на несанкционированных акциях. Он направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева, с которым ознакомилось RT.

По мнению Федорова, иностранцы не только совершают правонарушения, но и «пытаются незаконными, общественно опасными методами влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, где они не имеют избирательных прав».

Федоров предложил внести изменения в статью 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), добавив в нее положение, согласно которому иностранцы, нарушившие пункт 6.1, будут выдворены. Действующее наказание предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест.

Согласно нынешнему законодательству, выдворенные иностранцы не имеют возможности вернуться в Россию в течение пяти лет.

5 февраля Министерство иностранных дел России объявило о высылке трех иностранных дипломатов из Польши, Швеции и Германии за участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) 23 января. Им объявили протест, а также объявили персонами нон грата. 8 февраля страны в ответ приняли решение о высылке российских дипломатов.