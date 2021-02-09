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В Совфеде сочли необоснованной высылку российских дипломатов из Европы

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Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал высылку российских дипломатов из трех европейских стран необоснованной, но предсказуемой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 9 февраля.

«Высылка — это всегда принцип взаимности, поэтому ничего неожиданного в данном решении нет. Это не значит, что мы с ним согласны, оно необоснованно», — сказал он.

Сенатор напомнил, что Россия была вынуждена выслать сотрудников посольств Германии, Швеции и Польши и четко обосновала это решение. «Мы предъявили соответствующие доказательства их деятельности, несовместимой со статусом дипломата», — подчеркнул он.

Ранее в МИД России назвали недружеским решение Польши, Германии и Швеции об ответной высылке российских дипломатов. В Госдуме сочли его неадекватным и незаконным, так как, по словам депутата Сергея Железняка, Россия со своей стороны не нарушала международного права и законодательства данных государств.

5 февраля Россия объявила о высылке иностранных дипломатов. Подобный протест был связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января.

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