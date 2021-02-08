Песков объяснил высылку трех европейских дипломатов

Высылка трех европейских дипломатов из России связана с действиями, которые предпринимались иностранными представительствами на фоне незаконных протестных акций, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 8 февраля.

Песков подчеркнул, что Москва не намерена терпеть подобные действия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся высуженной мерой, так как дипломаты приняли участие в несанкционированных мероприятиях 23 января в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

5 февраля дипломатов из Польши, Швеции и Германии объявили персонами нон грата.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин обсудит с европейскими партнерами решение Москвы о высылке иностранных дипломатов.

Акции в поддержку Навального прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.