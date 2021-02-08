Россия
 
Последние новости
Кончаловский объявил Путина «абсолютным либералом» и заговорил о русском геноме
Женщина с тату во все тело показала чистую кожу и удивила фанатов
Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями
Установлена личность перерезавшего горло учительнице на улице в Воронеже
Тропические клопы атаковали жителей домов в российском городе
В России подешевел iPhone 12 Pro
Кремль отреагировал на акции в поддержку Путина в регионах России
YouTube заблокировал видео Навального с миллионами просмотров
Женщина пять дней выживала в засыпанном снегом автомобиле и спаслась
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков объяснил высылку трех европейских дипломатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Высылка трех европейских дипломатов из России связана с действиями, которые предпринимались иностранными представительствами на фоне незаконных протестных акций, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 8 февраля.

Песков подчеркнул, что Москва не намерена терпеть подобные действия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся высуженной мерой, так как дипломаты приняли участие в несанкционированных мероприятиях 23 января в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

5 февраля дипломатов из Польши, Швеции и Германии объявили персонами нон грата.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин обсудит с европейскими партнерами решение Москвы о высылке иностранных дипломатов.

Акции в поддержку Навального прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МИД объяснили высылку иностранных дипломатов из России
Германия отреагировала на высылку иностранных дипломатов из России
Украина прокомментировала высылку иностранных дипломатов из России