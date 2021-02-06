Германия отреагировала на высылку иностранных дипломатов из России

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин обсудит с европейскими партнерами решение Москвы о высылке иностранных дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издания Funke Mediengruppe.

«Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. Мы всегда подчеркивали, что мы не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», — подчеркнул глава ведомства.

Хайко Маас отметил, что Германия намерена «очень подробно» обсудить с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги.

Ранее МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».