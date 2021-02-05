Посла России вызвали в МИД Германии в связи с высылкой немецкого дипломата

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали на беседу в МИД ФРГ после высылки немецкого дипломата, пишет ТАСС.

«Статс-секретарь [Мигель] Бергер попросил российского посла прибыть на срочный разговор в МИД и очень ясно представил ему позицию Германии», — отметил сотрудник агентства.

Ранее МИД России объявил персонами нон грата трех представителей иностранных посольств. Это произошло после того, как они приняли участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Уточнялось, что после участия в несанкционированных акциях 23 января в министерство вызвали дипломатов из Польши, Швеции и Германии.

На решение внешнеполитического ведомства отреагировала канцлер ФРГ Ангела Меркель — она заявила, что считает решение министерства необоснованным.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».