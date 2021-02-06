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Украина прокомментировала высылку иностранных дипломатов из России

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Фото: Стрингер / РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение России выслать из страны дипломатов ФРГ, Польши и Швеции после участия в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом ведомство сообщило в официальном аккаунте в Twitter.

«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам. Решение России противоречит Венской конвенции и является еще одним примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву», — говорится в сообщении.

Россия объявила о высылке иностранных дипломатов в феврале 2021 года. Подобный протест оказался связан с участием представителей в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата. В ближайшее время они должны будут покинуть страну.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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