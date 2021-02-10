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Генпрокуратура предложила заочно наказать организаторов несакционированных акций

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров предложил заочно наказать организаторов несакционированных акций. Его слова передает РИА Новости.

Жафяров обратил внимание на то, что привлечь к наказанию организаторов, скрывающихся за рубежом, довольно сложно. «Может быть, нужно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — отметил он.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова, руководителя сети региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Он будет взят под стражу с момента своего возвращения в Россию либо его экстрадиции.

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.

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