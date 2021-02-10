Генпрокуратура предложила заочно наказать организаторов несакционированных акций

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров предложил заочно наказать организаторов несакционированных акций. Его слова передает РИА Новости.

Жафяров обратил внимание на то, что привлечь к наказанию организаторов, скрывающихся за рубежом, довольно сложно. «Может быть, нужно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — отметил он.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова, руководителя сети региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Он будет взят под стражу с момента своего возвращения в Россию либо его экстрадиции.

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.