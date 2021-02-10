Суд пересмотрит дело о штрафе глухонемому за выкрики на акции в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрит дело глухонемого местного жителя Евгения Агафонова, который был оштрафован на пять тысяч рублей за выкрикивание лозунгов на несанкционированной акции протеста 31 января. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат россиянина Сергей Локтев.

Ранее защитник подал аппеляцию на приговор Красносельского райсуда. «Мы просим отменить постановление как незаконное и прекратить производство по делу», — сказал Локтев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал петербуржцу оспорить решение суда.

Красносельский районный суд Петербурга 5 февраля признал 45-летнего Агафонова виновным в «нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Согласно административному протоколу, мужчина был на протестном мероприятии и якобы выкрикивал лозунги «Долой царя», «Свободу Алексею Навальному» и другие. При этом у него II группа инвалидности по слуху — он почти не может говорить. При задержании он общался с полицейскими жестами, ему было отказано в сурдопереводчике.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.