В России захотели повысить штрафы за неповиновение силовикам

Госдума во вторник приняла в основном чтении законопроект о повышении штрафов за неповиновение силовикам, в том числе на митингах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 9 февраля.

Согласно документу, граждан за повторное неподчинение требованиям сотрудников силовых структур — полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН — могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или арестовать на 30 дней. Наказание для должностных и юридических лиц подразумевает увеличение размера взысканий — до 40 тысяч рублей и до 200 тысяч рублей соответственно.

В настоящее время штрафы за это составляют для граждан 5 тысяч рублей, максимальное взыскание для должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юрлиц — 100 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом повышаются штрафы в целом за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тысячи рублей, может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.

Кодекс об административных правонарушениях также дополняется нормой о штрафных санкциях в случае нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств. За это можно лишиться от 10 до 200 тысяч рублей.

8 февраля суд приговорил депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко к административному штрафу в 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 31 января.

5 февраля в Петербурге оштрафовали инвалида III группы по слуху на пять тысяч рублей за нарушение порядка проведения акции.