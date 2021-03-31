Полиция задержала подозреваемых в прослушке российских депутатов и чиновников

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной прослушке чиновников и депутатов Екатеринбурга. Об этом в среду, 31 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, это произошло после попытки побега одного из них за границу и спровоцировало массовые проверки фигурантов уголовного дела. В суд готовится ходатайство об их аресте.

В октябре прошлого года сотрудники силовых ведомств изъяли у пятерых задержанных данные биллинга и телефонных разговоров чиновников мэрии и городской думы Екатеринбурга. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») УК РФ.

24 марта в Беслане обнаружили тело депутата местной гордумы Тамерлана Торчинова, пропавшего накануне. 22 марта 64-летний депутат отправился на прогулку по ипподрому, но не вернулся. В брошенном у входа автомобиле Торчинова были следы крови. Вскоре полицейские нашли и тело депутата.