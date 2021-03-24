Российского депутата нашли мертвым

В Беслане обнаружили тело депутата местной гордумы Тамерлана Торчинова, пропавшего накануне. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации канала, 22 марта 64-летний депутат отправился на прогулку по ипподрому, но не вернулся. В брошенном у входа автомобиле Торчинова были следы крови. Вскоре полицейские нашли и тело депутата.

По данным портала «15 регион», по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемые задержаны и дают показания. Следственный комитет России не предоставил официальный комментарий на эту тему.

Ранее сообщалось, что в Челябинске убили местного бизнесмена Артема Павлова. На мужчину напали 31 декабря на его рабочем месте, в магазине игрушек на улице Цвиллинга. Его зарубили топором, он скончался в больнице. Мужчине было 49 лет.