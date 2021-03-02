Чемпиона московской Олимпиады нашли мертвым

Чемпиона Олимпийских игр 1980 года в Москве Александра Блинова нашли мертвым. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, Блинов пропал 9 февраля, не доехав до конюшни около деревни Андреевское. Два дня до него пытались дозвониться представители Федерации конного спорта России (ФКСР), затем его телефон разрядился. Полиция занялась поисками мужчины. В итоге его тело нашли у конюшни в Андреевском. Причины смерти Блинова пока не называются.

Блинов является победителем московской Олимпиады в командном троеборье, также он завоевал серебро в индивидуальном зачете. Спортсмен получил звание Заслуженного мастера спорта СССР.

В 2018 году футболист московского «Локомотива» Алексей Ломакин был найден мертвым после пропажи. Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело спортсмена обнаружили на юге Москвы.