Выступавшего за «Спартак» и ЦСКА 34-летнего хоккеиста нашли мертвым

В Ленинградской области обнаружено тело 34-летнего хоккеиста Станислава Агафонова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спортсмена без признаков жизни нашли 20 января, он находился в своем доме. Рядом с телом были обнаружены шприцы, ложка и неизвестное вещество белого цвета. Предварительной причиной смерти называется передозировка наркотиками.

Полицию на место происшествия вызвал знакомый Агафонова. Он приехал к хоккеисту после того, как тот несколько дней не выходил на связь. В итоге друг спортсмена через открытое окно проник в дом, где и обнаружил тело.

Агафонов на протяжении профессиональной карьеры выступал за столичные «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА, а также подмосковный ХК МВД. С 2012 года специалист работал тренером. В 2001 года нападающий стал чемпионом России среди юношей.