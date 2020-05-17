Чемпионку по борьбе нашли мертвой

Перуанская борец Джаннетт Мальки была найдена мертвой в одном из хостелов города Кальяо. Об этом сообщает La Fiesta de Lima.

14 мая 31-летняя спортсменка отправилась в хостел на свидание с мужчиной. На лице погибшей обнаружили следы побоев. У Мальки осталось двое детей.

Перуанка выступала за национальную команду на Панамериканских играх в 2019 году. Она заняла восьмое место в весовой категории до 62 килограммов. Кроме того, Мальки — чемпионка Перу по борьбе. Сестра спортсменки Талия Мальки дважды выигрывала бронзу Панамериканских игр.

Ранее 17 мая сообщалось о гибели 19-летнего футболиста Франсуа Каблана. Спортсмена убили в уличной драке в Лондоне.

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