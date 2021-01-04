Награжденного Путиным бизнесмена зарубили топором

В Челябинске убили местного бизнесмена Артема Павлова, сообщает 74.ru. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают.

На Павлова напали 31 декабря на его рабочем месте, в магазине игрушек на улице Цвиллинга. Мужчину зарубили топором, он скончался в больнице. Ему было 49 лет.

По словам Станислава Тягунова, друга погибшего, Павлова, вероятно, убили на почве личной неприязни. Тягунов отметил, что его друг был учредителем военно-исторического клуба «Дивизион» и имел награду от президента России Владимира Путина за участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и помощь ветеранам.

У Павлова остались жена и взрослая дочь. Тягунов добавил, что его будут «достойно провожать, с салютом».