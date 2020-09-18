Полицейские задержали задушившего 89-летнего ветерана россиянина

В Татарстане полицейские по горячим следам задержали 30-летнего россиянина, убившего 89-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 18 сентября в поселке Аксубаево мужчина пробрался в дом к пожилой женщине и ударил ее по голове утюгом, после чего накинул на шею шнур и задушил. Обыскав дом погибшей, злоумышленник забрал все деньги и ценности, после чего сбежал с места преступления. Тело обнаружили зашедшие проведать пенсионерку сотрудники социальной службы, которые и обратились в правоохранительные органы.

Сыщики вычислили и задержали подозреваемого. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). Задержанный не признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

12 августа сообщалось, что житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.