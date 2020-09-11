У 88-летней блокадницы украли миллион рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге мошенницы обокрали 88-летнюю блокадницу. Воспользовавшись ее плохим самочувствием, они вынесли из квартиры женщины один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Две неизвестные женщины позвонили в дверь пенсионерки 8 сентября и представились сотрудницами Пенсионного фонда. Она их впустила. В квартире мошенницы украли деньги и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Мошенниц объявили в розыск.

Ранее, в январе, двое жителей Псковской области убили 93-летнего ветерана ради кражи чемодана, в котором, как они думали, хранится большая сумма денег. Они заранее договорились ограбить и убить пенсионерку, влезли к ней в квартиру через форточку, избили ее ногами, забрали чемодан и скрылись. В украденном им чемодане хранилось только старое белье. Позднее выяснилось, что чемодан вместе с содержимым оценивается в сумму менее 2 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 162 УК («Разбой») и статье 105 («Убийство»).