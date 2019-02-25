Депутаты Петербурга поздравили блокадницу с 850-летием

Пенсионерка из Пушкинского района Санкт-Петербурга получила открытку ко дню рождения. В послании муниципальные депутаты поздравили горожанку с 850-летием и пожелали ей долголетия. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фотографию послания родственники блокадницы разместили в социальных сетях. Текст начинается с обращения к Анне Михайловне как к «уважаемому». Далее в тексте говорится, что 850 — это «знаменательная веха в жизни человека». Под текстом подписались как минимум три представителя руководства округа.

Автор поста уточнил, что на самом деле пенсионерке исполнилось 80 лет. Получить комментарий у местной администрации и муниципального совета по этому поводу «Фонтанке» не удалось.

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В конце января 2019 года депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил провести акцию, приуроченную к 75-летию освобождения блокадного Ленинграда. Парламентарий планировал раздать жителям Санкт-Петербурга 125-граммовую норму хлеба, приготовленного по рецепту времен изоляции города.

27 января, в день годовщины снятия блокады, в городе устроили военный парад, а затем — салют, передавал «Росбалт». Таким образом праздник провели несмотря на протесты самих блокадников и общественных деятелей. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов тогда сказал, что 27 января является праздником, а не памятной датой.

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