Россиянин убил ветерана из-за спора о штурме Берлина

В поселке Тевриз Омской области 65-летний местный житель убил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны из-за несогласия с его действиями во время штурма Берлина. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 6 мая россиянин пришел в гости к ветерану, и они начали обсуждать войну. Пенсионер рассказал, что часть, в которой он служил, дошла до Кенигсберга, но не отправилась штурмовать Берлин. Мужчина, не согласившись с действиями ветерана и его тогдашних сослуживцев, начал спорить и напал на собеседника, уточняет «Интерфакс».

Россиянин четыре раза ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу, а после нанес еще три удара ножом в грудь. Пенсионер погиб на месте, а подозреваемый забрал с собой орудие убийства и выбросил его по дороге.

В отношении мужчины утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он не признает вину.

Ранее в октябре появилось видео того, как сиделка избивает 90-летнюю пенсионерку из Москвы, называя ее при этом уродом. На ролике видно, как россиянка замахивается на пожилую женщину и резкими движениями натягивает на нее одеяло.