Суд повторно приговорил к тюремному сроку обокравшую российского депутата модель

Пресненский суд Москвы повторно приговорил к четырем годам тюрьму модель Ольгу Синтюреву и ее подельника Ибрагима Дудаева за кражу 22 миллионов рублей у депутата Госдумы Сергея Жигарева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отбывать наказание девушка будет с отсрочкой, после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Ее сообщник отправится в исправительную колонию общего режима сразу.

При этом оба подсудимых были оправданы по части 4 статьи 309 Уголовного кодекса РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»). Синтюрева также не признала вину по обвинению в клевете. Заявление Жигарева было удовлетворено частично, с фигурантов было взыскано 325 679 рублей 50 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Первый приговор модели и ее сообщнику был вынесен 19 августа 2020 года. По версии следствия, они проникли в апартаменты депутата и похитили из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.

После этого пострадавший вознамерился обратиться в правоохранительные органы, однако Синтюрева вызвала его на разговор, куда явился и Дудаев. Он угрозами потребовал о Жигарева дать слово, что тот не будет писать заявление в полицию, после чего избил. Свою вину подельники не признали.