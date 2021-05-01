Главу департамента мэрии Сочи задержали за взятку в 75 миллионов рублей

Главу департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи задержали за взятку в 75 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело в отношении него и его 50-летнего знакомого, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в ноябре-декабре 2020 года.

По данным следствия, гендиректор строительной организации сообщил своему 50-летнему знакомому о намерении построить апартаментный комплекс в Адлерском районе Сочи. Фигурант предложил собеседнику за взятку в размере 75 миллионов рублей, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить выдачу документов для строительства. При этом бизнесмену пообещали в случае отказа создать «невозможные условия» строительства.

Гендиректор согласился и осенью 2020 года передал мужчине часть требуемой суммы в размере трех миллионов 750 тысяч рублей. Однако, понимая, что действия подозреваемых носят противоправный характер, он обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. В апреле 2021 года заявитель передал чиновнику и его знакомому вторую часть взятки в размере 20 миллионов рублей.

Ранее сотрудники ФСБ уличили главу администрации города Рыбное Рязанской области и его первого заместителя, которые собирались дать взятку в полтора миллиона рублей. Спецслужбы пресекли преступление на стадии его подготовки. Возбуждено уголовное дело.